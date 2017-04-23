«Реал» объявил стартовый состав на матч с «Барселоной»

Мадридский «Реал» объявил стартовый состав на матч 33-го тура испанской Примеры с «Барселоной». Встреча состоится в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу».
«Реал»: Кейлор Навас, Карвахаль, Начо, Рамос, Марсело, Модрич, Кроос, Касемиро, Бэйл, Бензема, Роналду.
Запас: Касилья, Хамес, Ковачич, Асенсио, Мората, Данило, Иско.
В турнирной таблице Примеры «Реал» занимает первое место, опережая на три очка идущую на второй строчке «Барселону», сыгравшую на матч больше.
Встреча начнётся в 21:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Реал» – «Барселона».