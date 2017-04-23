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«Фенербахче» в концовке вырвал победу над «Галатасараем» в стамбульском дерби

23 апреля 2017, воскресенье. 21:01. Футбол

В матче 28-го тура чемпионата Турции «Галатасарай» принимал на своём поле «Фенербахче». Встреча проходила на стадионе «Тюрк Телеком» и завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.

Единственный гол в стамбульском дерби записал на свой счёт бразильский полузащитник «Фенербахче» Жосеф Соуза. Этот мяч был забит на первой компенсированной минуте встречи.

«Фенербахче» набрал 53 очко и сохранил за собой третье место в турнирной таблице чемпионата Турции. «Галатасарай» (49) располагается на четвёртой строчке.

Турция - Суперлига. 28-й тур
23 апреля 2017, воскресенье. 19:00 МСК
Галатасарай
Стамбул
0 : 1
Фенербахче
Стамбул
0:1 – Соуза – 90+1
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ФК Галатасарай ФК Фенербахче
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