Бывший игрок сборной Чехии 31-летний Райторал совершил самоубийство

Бывший игрок сборной Чехии 31-летний Франтишек Райторал, выступавший на позиции защитника, был найден повешенным в своём доме в Турции с очевидными признаками суицида, сообщает BBC Sport.
«К сожалению, должен подтвердить, что сообщения о его самоубийстве правдивы. Не знаю, почему он так поступил. Он был в хорошем настроении, у него не было проблем», — сообщил президент «Газиантепспора» Ибрахим Халил, в котором с 2016 года выступал Райторал.
Большую часть клубной карьеры Франтишек провёл в плзеньской «Виктории», за которую отыграл в чемпионате Чехии 168 матчей и забил 19 голов. В составе сборной Чехии Райторал выступал с 2012 года и принял участие в 14 матчах. Кроме того, он недолго поиграл в Германии, где защищал цвета «Ганновера».