Луис Энрике: такая победа над «Реалом» поднимет моральный дух «Барселоны»

Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике на пресс-конференции после гостевого матча 33-го тура чемпионата Испании с «Реалом» отметил, что победа, добытая на последних минутах игры, положительно повлияет на его команду.
«Обе команды стремились к победе, но мы создали больше моментов. Такие матчи требуют максимальной физической и ментальной готовности. Выиграть благодаря голу на 92-й минуте — это замечательно и это поднимет наш моральный дух», — цитирует Луиса Энрике официальный сайт «Барселоны».
Матч завершился победой «Барселоны» со счётом 3:2.