Шахин из-за травмы вряд ли поможет «Боруссии» Д в ближайшие недели

Главный тренер дортмундской «Боруссии» Томас Тухель в ближайшее время не сможет рассчитывать на полузащитника команды Нури Шахина, сообщает интернет-портал Goal.
Турецкий футболист получил травму ноги в выездном матче 30-го тура чемпионата Германии с мёнхенгладбахксой «Боруссией» (3:2) и был заменён на 22-й минуте. У Шахина подозревают разрыв связок голеностопа.
«Голеностоп Шахина сильно распух. Вероятно, что-то там произошло. Шахин, наверное, не сможет помочь нам в ближайшие недели», — сказал в связи с этим спортивный директор «Боруссии» Михаэль Цорк.