Лёв может вернуть Крузе в сборную Германии для участия в Кубке конфедераций

Нападающий бременского «Вердера» Макс Крузе может вернуться в сборную Германии и принять участие в розыгрыше Кубка конфедерации. Об этом сказал главный тренер «Бундесманшафт» Йоахим Лёв.
«Крузе – один из игроков, которых я могу пригласить для участие в турнире. В такой форме он может быть полезен для нас. Я сам никогда не прощался с Крузе», — приводит слова Лёва Bild.
По итогам 30 туров чемпионата Германии Крузе принял участие в 19 матчах, став автором 13 голов и 4 результативных передач.
Кубок конфедерации 2017 года состоится с 17 июня по 2 июля в России.
Крузе не приглашался в сборную с марта 2016 года из-за проблем дисциплинарного характера.