Широков: для «Краснодара» непопадание в еврокубки будет трагедией

Глава Общероссийского профессионального союза футболистов Роман Широков признался, что ждёт на финише сезона интересной борьбы за четвёртое место в РФПЛ, дающее право сыграть в Лиге Европы. На данный момент 4-ю строчку таблицы занимает «Краснодар» (41 очко), далее следуют «Ростов» (36), «Локомотив» (35) и «Амкар» (34).
«Будет интересно посмотреть на развязку в борьбе за четвёртое место. Все три команды готовы к ней. Для „Краснодара“ непопадание в еврокубки будет трагедией, ведь клуб привык там играть каждый год. Команда набирается опыта и каждый раз проходит всё дальше. „Ростов“ почувствовал вкус Лиги чемпионов, для них борьба за зону еврокубков не менее принципиальна, чем для „Краснодара“. А вот „Локомотив“ может попробовать пройти в Лигу Европы через победу в Кубке России. Но и „железнодорожники“ будут стараться подняться как можно выше в таблице ради престижа клуба. Поэтому нас ждёт интересная концовочка. Помимо этих трёх клубов борьбу за четвёртое место ещё может навязать „Амкар“», — сказал Широков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Ковалёвым.
Полную версию разбора матчей 24-го тура РФПЛ от Широкова читайте на «Чемпионате».