«Бавария» заинтересовалась Алексисом Санчесом и Кайлом Уолкером

Тренерский штаб мюнхенской «Баварии» проявляет интерес к нападающему лондонского «Арсенала» Алексису Санчесу и защитнику «Тоттенхэм Хотспур» Кайлу Уолкеру, сообщает Kicker.
Согласно информации источника, в «Баварии» считают, что чилийского футболиста можно будет использовать как на фланге, так и в центральной зоне. За этого игрока немецкий гранд готов заплатить € 25-30 млн. Что же касается Уолкера, то он рассматривается как замена капитану команды Филиппу Ламу, который уже заявил, что повесит бутсы на гвоздь по окончании текущего сезона.