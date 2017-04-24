Будогосский: Еськову дали отдых, представляете, какая тяжёлая игра была у него

Руководитель департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза Андрей Будогосский объяснил, почему арбитр Алексей Еськов был отстранён от работы на матче 25-го тура РФПЛ «Локомотив» — ЦСКА. Сегодня стало известно, что бригада под руководством Сергея Карасёва в полном составе переведена с игры «Рубин» — «Терек» на матч «Локомотив» — ЦСКА вместо Еськова.
«Еськову дали отдохнуть, чтобы он восстановился психологически, потому что была тяжёлая игра. Комиссии ещё не было, поэтому выносить какой-то вердикт я бы не спешил. Представляете, какая тяжёлая игра была у Еськова, он должен восстановиться. Будет комиссия, посмотрим, какое решение они примут», — цитирует Будогосского ТАСС.
Еськов обслуживал встречу 24-го тура РФПЛ «Зенит» — «Урал» (2:0), в котором удалил троих игроков гостей. После матча представители уральского клуба были крайне недовольны действиями арбитра.