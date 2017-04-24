Советник Гризманна: «МЮ» был первым и с конкретным желанием заполучить Антуана

Эрик Ольатс – советник нападающего «Атлетико» Антуана Гризманна рассказал об интересе к французскому футболисту со стороны «Манчестер Юнайтед», «ПСЖ» и ряда испанских и английских клубов.
«Я слышал, что Антуан якобы любой ценой хочет покинуть «Атлетико», но это не так. Посмотрим, что произойдёт в будущем.
Был интересен со стороны «Манчестер Юнайтед». Они первыми обратились к нам, рассказали о своём проекте. «МЮ» был первым с конкретным предложением и желанием заполучить Гризманна.
«ПСЖ»? У нас не было никаких контактов. В прошлом году с их стороны был реальный интерес. В этом году в наши планы это не входит.
Мы собираем информацию о том, кто реально заинтересован в Гризманне. В контракте есть сумма отступных в размере € 100 млн, поэтому число претендентов сокращается. Сейчас им интересуются «МЮ», «МС» и «Челси», а в Испании — «Барселона» и «Реал», — цитирует Ольатса TF 1.