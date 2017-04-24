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Руководство «Радио Зенит» уволено за новость о сносе VIP-трибун на «Крестовском»

24 апреля 2017, понедельник. 15:11. Футбол

22 апреля 2017 года редакция радиостанции «Зенит» процитировала опубликованную в ряде СМИ недостоверную информацию о якобы имевшем место требовании о сносе и реконструкции VIP-трибун на стадионе «Санкт-Петербург».

Генеральный директор радиостанции Павел Агафонов и редактор службы новостей Юлия Левыкина отстранены от занимаемых должностей. Об этом сообщает gpmradio.ru.

Пресс-служба «Газпром-медиа» подтвердила факт публикации редакцией некорректной новости и последовавших за этим действий. От дальнейших комментариев представитель пресс службы отказался.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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ФК Зенит Стадион «Крестовский»
Новости. Футбол
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