Красич: был уверен, что в «Ювентусе» я надолго, но Конте выбрал других игроков

Экс-полузащитник ЦСКА Милош Красич, перешедший в 2010 году из московского клуба в «Ювентус», поделился мнением о своей карьере и признался, что до сих пор не понимает, почему экс-наставник туринского клуба Антонио Конте решил отказаться от него.
«В 2010 году я был в отличной форме. Играл вместе с Дель Пьеро, Буффоном, Пирло. Вроде бы это было совсем недавно, но самом деле давно. В „Ювентусе“ для меня всё изменилось после прихода Антонио Конте. Он, кстати, отличный специалист. Конте сразу объявил, что изменит систему игры. Он говорил со мной несколько раз и объяснял, что от меня ждёт. Я делал всё, что мог, и мне казалось, что делаю это хорошо, но у тренера оказалось другое видение. Я ведь был уверен, что в „Ювентусе“ я надолго. Но в итоге тренер предпочёл мне других игроков, в частности Лихтштайнера. На самом деле я до сих пор не знаю, почему Конте решил отказаться от меня.
У меня было много интересных предложений: «Тоттенхэм», «Лацио», «Сампдория». Но в итоге появился вариант с «Фенербахче». Они предложили мне четырёхлетний контракт с высокой зарплатой, а «Ювентус» получил за меня приличную сумму. Казалось, это лучший вариант, однако там мне не хватало доверия. В начале я провёл два хороших матча, потом получил травму. Турки купили новых игроков, это очень вспыльчивая нация. Когда я вернулся в строй, меня выпускали только в концовках матчей. Я нормально тренировался, хорошо себя чувствовал, но мне не доверяли и говорили, что я не готов.
Иногда я думаю, почему так всё получилось в моей карьере. Если кто-то и виноват в этом, то это я. Может быть, я должен был тренироваться усерднее, больше, лучше? Возможно, всё дело в травмах? Я никогда не обвиню в этом тренеров. Мог бы начать говорить, что тот или иной тренер был ужасен и всё такое, но не буду этого делать. При этом скажу так: если бы некоторые вещи сложились иначе, у меня была бы топ-карьера", — сказал Красич.
Красич сыграл за «Ювентус» 50 матчей, в которых забил 10 голов и сделал 9 голевых передач. В составе «Фенербахче» он принял участие в 27 матчах, забил 1 гол и сделал 2 голевых паса.