А. Траоре признан лучшим дриблёром в Европе по версии CIES, Месси — на 6-м месте

Полузащитник «Мидлсбро» Адама Траоре занял первое место в списке лучших дриблеров среди футболистов, которые выступают в европейских чемпионатах. Такие данные получил центр международного спортивного образования (CIES).
CIES подсчитывал индекс по формуле, в которой общее количество обводок делилось на процент успешных попыток. 21-летний игрок «Мидлсбро» по данному показателю оказался лучшим, обойдя полузащитника «Челси» Эдена Азара и нападающего «Бастии» Аллана Сент-Максимена.
На четвёртой позиции в рейтинге оказался нападающий «Барселоны» Неймар, пятым стал полузащитник Уилфрид Заха из «Кристал Пэлас», а шестым — ещё один форвард «Барселоны» Лионель Месси.