Месси: «Барселона» сделала важный шаг в чемпионской гонке

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси прокомментировал гостевую победу над «Реалом» (3:2) в матче 33-го тура чемпионата Испании. В этой встрече аргентинец оформил дубль, забив второй победный мяч в компенсированное время.
«Мы отправились на «Сантьяго Бернабеу» за победой, чтобы сохранить шансы на титул в чемпионской гонке в Примере. Впереди ещё долгий путь, но мы вернулись с выездного матча с радостью, сделав важный шаг», — написал Месси в «Фейсбуке».
«Реал» и «Барселона» (по 75 очков) лидируют в турнирной таблице чемпионата Испании, но у мадридцев есть матч в запасе.