Конте: Канте прогрессировал в этом сезоне, но для него это не предел

Главный тренер «Челси» Антонио Конте прокомментировал победу полузащитника Н'Голо Канте в номинации лучшему игроку сезона-2016/17 в английской Премьер-лиге по версии Профсоюза профессиональных футболистов Великобритании.
«Мы довольны и гордимся Канте. Это большое достижение. Он усердно работает на тренировках и прогрессирует. Н'Голо всегда работает над своими слабыми сторонами. Надеюсь, он продолжит в том же духе. Самое главное, чтобы Канте не останавливался на достигнутом в предыдущем и нынешнем сезоне. В этом сезоне он прогрессировал, но для него это не предел. Канте способен прогрессировать и в дальнейшем», – цитирует Конте Sky Sports.
В текущем сезоне Канте принял участие в 36 матчах за «Челси» во всех турнирах, забил два гола и отдал одну результативную передачу.