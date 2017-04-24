Конте: Месси – не эгоистичный игрок, лучшие футболисты не существуют без команды

Главный тренер «Челси» Антонио Конте признался, что не может терпеть эгоистичных футболистов. Также специалист отметил, что не считает таковым форварда «Барселоны» Лионеля Месси.
«Нет, абсолютно нет. Я не думаю, что Месси – эгоистичный игрок. Главная цель великого чемпиона – играть на команду и вкладывать свой талант в команду, потому что лучшие игроки не существуют без команды.
Мне печально слышать, как люди говорят, что игрок должен стать более эгоистичным, чтобы выйти на новый уровень. Это печально, потому что противоречит моей идее футбола. Я никогда не пойму этого, никогда. Не хочу видеть в своей команде эгоистичного футболиста. Для меня лучше проиграть матч, чем иметь в составе эгоиста. Я не хочу этого и никогда не приму подобное в своей команде", — цитирует Конте Goal.