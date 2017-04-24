«Ред Булл Зальцбург» в финале юношеской Лиги чемпионов обыграл «Бенфику»

В финальном матче юношеской Лиги чемпионов встречались португальская «Бенфика» U19 и австрийский «Ред Булл Зальцбург» U19. Встреча проходила на стадионе «Коловрей» в Ньоне (Швейцария) и завершилась волевой победой австрийцев со счётом 2:1.
«Бенфика» вышла вперёд в счёте на 29-й минуте встречи после точного удара Жозе Гомеша, однако голы Патсона Дака и Александера Шмидта на 72-й и 76-й минутах принесли победу команде из Зальцбурга. На четвёртой компенсированной минут австрийцы остались вдесятером после удаления Сандро Инголича.
В полуфинале турнира «Бенфика» оказалась сильнее сверстников из мадридского «Реала» (4:2), а «Ред Булл Зальцбург» обыграл «Барселону» (2:1).