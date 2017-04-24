Футбол
РФПЛ ФНЛ - Первый дивизион Лига чемпионов Лига Европы Англия Испания Италия
Германия Китай Кубок России ПФЛ - Второй дивизион Молодёжное первенство Сборная России Чемпионат мира 2018
Кубок конфедераций Южная Америка Украина Франция Женский футбол Прочие турниры Молодёжные сборные
Лига Чемпионат.com Любители Студенческий футбол Рейтинг УЕФА Рейтинг ФИФА MVP РФПЛ
Хоккей
КХЛ НХЛ МХЛ ВХЛ ЧМ по хоккею 2017 Евротур Кубок мира по хоккею
Чемпионат мира U18-U20 Ночная Лига MVP КХЛ
Теннис
Кубок Федерации Кубок Дэвиса WTA ATP Ролан Гаррос 2017 Кубок Кремля Рио 2016
Авто
Формула-1 Мотогонки Ралли Младшие серии DTM/WTCC/Туринг Дакар/Ралли-рейды Америка/WEC/Формула-Е
Бокс/ММА
Профессионалы Любители Женский бокс ММА
Баскетбол
НБА Евролига Единая лига ВТБ Еврокубок Евробаскет-2017
Волейбол
Суперлига мужчины Суперлига женщины Лига чемпионов Еврокубки Кубок России Пляжный волейбол Сборные
Международный волейбол
Другие
Биатлон Мини-футбол Фигурное катание Водные виды спорта Лёгкая атлетика Лыжный спорт Пляжный футбол
Гандбол Конный спорт Парусный спорт Хоккей с мячом Велоспорт Шахматы Прочие виды спорта
Европейские игры 2015 Ride The Planet
Фэнтези
Бизнес
Ставки
Киберспорт
Dota 2 Counter-Strike: Global Offensive FIFA League of Legends
Lifestyle
Фитнес Бег Город
Лента новостей Видео Фэнтези футбол Билеты на спорт Фото Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Турнир FIFA17
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

«Ред Булл Зальцбург» в финале юношеской Лиги чемпионов обыграл «Бенфику»

24 апреля 2017, понедельник. 19:54. Футбол

В финальном матче юношеской Лиги чемпионов встречались португальская «Бенфика» U19 и австрийский «Ред Булл Зальцбург» U19. Встреча проходила на стадионе «Коловрей» в Ньоне (Швейцария) и завершилась волевой победой австрийцев со счётом 2:1.

«Бенфика» вышла вперёд в счёте на 29-й минуте встречи после точного удара Жозе Гомеша, однако голы Патсона Дака и Александера Шмидта на 72-й и 76-й минутах принесли победу команде из Зальцбурга. На четвёртой компенсированной минут австрийцы остались вдесятером после удаления Сандро Инголича.

В полуфинале турнира «Бенфика» оказалась сильнее сверстников из мадридского «Реала» (4:2), а «Ред Булл Зальцбург» обыграл «Барселону» (2:1).

Юношеская лига УЕФА. Финал
24 апреля 2017, понедельник. 18:00 МСК
Бенфика U19
Лиссабон, Португалия
1 : 2
Ред Булл Зальцбург U19
Зальцбург, Австрия
1:0 – Гомеш – 29, 1:1 – Дака – 72, 1:2 – Шмидт – 76
Удаления: нет – Инголич, 90+4
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Бенфика Ред Булл Зальцбург
Новости. Футбол
24 апреля 2017, понедельник
20:10 «Рома» объявила о назначении Мончи
20:00 Руководство «Интера» решило закрыть команду на базе до матча с «Наполи»
19:55 Бертранд: Канте заслужил награду, потому что привлёк внимание к своей позиции
19:55 Капелло: в каждом «класико» игроки «Реала» пытаются причинить боль Месси
19:54 «Ред Булл Зальцбург» в финале юношеской Лиги чемпионов обыграл «Бенфику»
19:43 Конте: Месси – не эгоистичный игрок, лучшие футболисты не существуют без команды
19:37 Вейналдум: пока у «Ливерпуля» есть шанс попасть в Лигу чемпионов, нужно верить
19:36 «Осасуне» пришлось изготовить новый комплект формы перед матчем с «Барселоной»
19:17 Летом в России и Болгарии откроются футбольные отряды «Спартака»
19:08 Шекспир: «Лестер» по-прежнему борется за выживание
19:05 Де Лаурентис: в другой команде Мертенс может перестать забивать так много
19:01 Бухаров признан MVP 24-го тура РФПЛ
18:54 Пардью: я бы хотел поработать за пределами Англии
18:39 Конте: Канте прогрессировал в этом сезоне, но для него это не предел
18:30 Бубнов: я бы показал Акинфееву за фол на Фатаи красную карточку
18:17 Каррагер: теперь шансы «Ливерпуля» попасть в Лигу чемпионов — 50/50
18:11 Бубнов: Бикфалви был первым на мяче, нога шла по инерции — это даже не нарушение
18:02 Форвард «Сампдории» Шик забил гол в стиле Бергкампа
18:01 Месси: «Барселона» сделала важный шаг в чемпионской гонке
18:00 Льорис: «Тоттенхэм» должен верить в чемпионство, игроки «Челси» — такие же люди
17:56 Определены даты и хозяева полей стыковых матчей за право участия в РФПЛ-2017/18
17:44 Аллегри: «Ювентус» — это не идеальная машина для побед
17:42 Матюиди: остаться в «ПСЖ» — один из вариантов, в Париже меня всё устраивает
17:28 Глушаков извинился перед болельщиками за то, что пропустит матч с «Уралом»
17:23 Эррера: рад возможности посвятить победу над «Бёрнли» Рохо и Ибрагимовичу
17:22 Красич: Газзаев сделал из меня человека и футболиста, а Конте — маньяк в тактике
17:21 Луис: у игроков «Челси» отличные отношения с Конте, он фантастический тренер
17:12 Парк Кубка конфедераций–2017 посетит все города-организаторы турнира
17:08 Пресс-служба тульского «Арсенала» опровергла информацию об отставке Кирьякова
17:02 Кэхилл может появиться на поле в матче с «Саутгемптоном»
16:54 26 апреля Ибрагимович будет прооперирован
16:52 А. Траоре признан лучшим дриблёром в Европе по версии CIES, Месси — на 6-м месте
16:48 Красич: был уверен, что в «Ювентусе» я надолго, но Конте выбрал других игроков
16:47 Карпин: Орлов не выполнил рекомендаций. А вы всегда всё выполняете в этой жизни?
16:36 Нобоа принял извинения Глушакова после матча «Ростов» — «Спартак»
16:32 Уткин — Юрану и Карпину: вызываем вас на игру, принимайте вызов, если вы мужики
16:13 Яровинский: Красич не подошёл под тактическую модель ЦСКА
16:11 «Арсенал» — «Манчестер Сити» – 2:1. Видеообзор матча
16:01 Маркин: толпа в Ростове оказала сопротивление, её оттеснили в дозволенных рамках
16:00 Орлов: диванные комментаторы считают, что Еськов ошибся, но он судил правильно
15:56 «Лестер» до конца сезона лишился Нампалиса Менди
15:52 «Спартак» разгромил «Урал» в молодёжном первенстве и вышел на первое место
15:49 Красич: зимой в ЦСКА рассматривали вариант с моим возвращением в Россию
15:26 Полузащитник «Спартака» Фернандо сможет сыграть в матче с «Уралом»
15:19 В. Березуцкий: шокирован не столько судейством, сколько комментариями Орлова
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Кто станет чемпионом Испании по футболу?
Архив →
Конфиденциальность Использование информации Контакты Реклама Виджеты Мобильная версия
© championat.com, 2000–2017
RAMBLER&Co
Возрастное ограничение 18+