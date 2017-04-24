«Реал» намерен добиться аннулирования красной карточки Рамоса за фол на Месси

В «Реале» считают, что защитник Серхио Рамос не заслуживал прямой красной карточки в домашнем матче 33-го тура чемпионата Испании с «Барселоной» (2:3). Мадридский клуб намерен добиться аннулирования карточки, чтобы задействовать игрока в гостевом матче следующего 34-го тура с «Депортиво», который состоится 26 апреля, сообщает AS.
На 77-й минуте Рамос бросился в подкат двумя ногами под нападающего «Барселоны» Лионеля Месси, после чего главный арбитр встречи Алехандро Хосе Эрнандес показал защитнику красную карточку.
Ожидается, что дисциплинарный комитет даст оценку этому эпизоду 25 апреля.
Посмотреть видео эпизода с фолом Серхио Рамоса на Лионеле Месси можно в YouTube.