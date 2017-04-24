Джан: «Ливерпуль» опять пропустил со стандарта, это глупо

Полузащитник «Ливерпуля» Эмре Джан поделился впечатлениями от домашнего матча 34-го тура АПЛ с «Кристал Пэлас» (1:2).
«Все очень разочарованы, потому что мы должны были выиграть этот матч. У нас были моменты. Это было глупо с нашей стороны. Мы опять пропустили после стандарта, и это очень глупо.
Надо поскорее отойти от этого матча и смотреть вперёд, всё по-прежнему в наших руках. Надо победить в каждом из оставшихся матчей, тогда мы попадём в ЛЧ. Некоторые из конкурентов ещё будут играть между собой и терять очки», — цитирует Джана Sky Sports.