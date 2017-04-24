Карпин: крупное поражение «Спартака» от «Ростова» — это нормально, даже хорошо

Бывший главный тренер «Спартака» Валерий Карпин в эфире программы «Тотальный разбор» поделился впечатлениями от выездного матча красно-белых с «Ростовом» в 24-м туре РФПЛ. Желто-синие победили со счетом 3:0.
«Крупное поражение „Спартака“ от „Ростова“ — это нормально, даже хорошо. Потому что после таких поражений все слушают тренера, именно после 0:4 или 0:3, а не 0:1 или 0:2. Это главное событие тура. Открытие „Крестовского“ отошло на второй план. Только судейство в Петербурге может поспорить за пальму первенства. В этом матче „Спартак“ не забил, но, наверное, в следующих забьёт. Ничего страшного пока не произошло. Оборону „Ростова“ вскрыть не смогли.
Последнее домашнее поражение «Ростова» в РФПЛ было почти два года назад? Браво, Бердыев. Они в привычном стиле обыграли ещё одну хорошую команду. Много ростовчане забивают на контратаках, и в этом матче они это показали. «Спартак» пытался найти зоны у «Ростова», но мы видели, что гости ни разу не пробили из штрафной. Потери приводили к быстрым контратакам «Ростова». Спартаковцы ищут зону, теряют мяч — и ростовчане быстро проводят опасную атаку. Ничего сверхъестественного хозяева не делали, играли в свою игру, просто дисциплинированно оборонялись и проводили хорошие атаки", — сказал Карпин.