Блинд: готов играть на любой позиции, где потребуюсь Моуринью

Защитник «Манчестер Юнайтед» Дейли Блинд отметил, что готов играть на любой позиции, если этого захочет главный тренер манкунианцев Жозе Моуринью.
«Я чувствую себя очень уверенно на позиции центрального защитника. Я много раз играл в центре обороны в прошлом сезоне, поэтому могу сказать, что уверен в себе и чувствую себя комфортно на этой позиции.
Все знают моё мнение по этому вопросу — я буду играть там, где будет нужно тренеру. Я просто хочу играть, как и все остальные", — сказал Блинд в интервью MUTV.