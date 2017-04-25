Бенитес: я очень горжусь тем, что помог «Ньюкаслу» вернуться в АПЛ

Главный тренер «Ньюкасл Юнайтед» Рафаэль Бенитес поделился впечатлениями от возвращения команды в АПЛ. «Сороки» гарантировали себе повышение в классе за два тура до окончания сезона в Чемпионшипе.
«Я очень горжусь тем, что помог „Ньюкаслу“ вернуться в АПЛ. Хочу поздравить своих сотрудников, болельщиков, город и каждого, кто имеет отношение к этому успеху. Это был долгий сезон. Мои комплименты игрокам, потому что они фантастически проявили себя и в любой ситуации продолжали упорно трудиться. Я очень рад за всех.
С самого начала сезона мы много работали для достижения итоговой цели. Трудно вылетать из АПЛ, потому что обязательно приходится перестраивать команду. Все говорили, что мы должны легко выиграть Чемпионшип, но вы видели, что в этом турнире хватает команд с опытом. Нам приходилось сражаться в каждом матче. Иногда получалось играть в очень хороший футбол, иногда — не очень, но в итоге мы добились цели и вернулись в АПЛ.
С момента окончания прошлого сезона я хотел показать свою преданность болельщикам и попытаться восстановить команду, чтобы вернуться в АПЛ с первой попытки. Это было нелегко, но все прошло очень хорошо", — цитирует Бенитеса Sky Sports.