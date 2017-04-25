Сапета: «Урал» не выйдет против «Спартака» с дрожащими коленками, а будет биться

Полузащитник московского «Динамо» Александр Сапета выразил мнение, что бывший его клуб «Урал» будет биться в гостевом матче 25-го тура российской Премьер-Лиги со «Спартаком». Встреча пройдёт на стадионе «Открытие Арена» 25 апреля.
«Буду болеть за «Урал». Сейчас встречался с ребятами из команды, им нужно отбирать очки у «Спартака». Думаю, что «Урал» не выйдет против «Спартака» с дрожащими коленками. «Урал» в любом составе будет биться. Все видели, как игроки проявили характер в матче с «Зенитом»», — цитирует Сапету «Спорт FM».