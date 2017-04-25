Зинченко: рад, что смогу рассказать внукам об игре Месси

Полузащитник ПСВ Александр Зинченко выразил восхищение игрой нападающего «Барселоны» Лионеля Месси. В матче 33-го тура чемпионата Испании с мадридским «Реалом» (3:2) Месси оформил дубль, забив победный гол на 92-й минуте. Таким образом, аргентинец довёл количество своих голов за сине-гранатовых до 500.
«Рад, что мы можем видеть, как играет этот „человек“, рад, что смогу рассказать внукам о его игре и каким он был! Лучший игрок в истории футбола», – написал Зинченко на своей странице в «Инстаграме».