Пике: «Барселона» бесконечно сильнее «Реала»

Защитник «Барселоны» Херард Пике не сомневается, что его команда намного превосходит мадридский «Реал», сообщает Marca.
Об этом Пике сказал своим одноклубникам после матча 33-го тура чемпионата Испании между «Королевским клубом» и каталонской командой. Играя на выезде, подопечные Луиса Энрике добились победы со счётом 3:2. Победный гол был забит на 92-й минуте.
«Барселона» бесконечно сильнее «Реала», — сказал Пике сразу же после финального свистка арбитра.
В данный момент у «Реала» и «Барселоны» по 75 очков, однако у «сливочных» игра в запасе.