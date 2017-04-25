Селезнёв: посмотрел несколько игр «Зенита» — заметил не очень хорошее судейство

Бывший футболист «Кубани» и «Шахтёра» Евгений Селезнёв, ныне выступающий в Турции за «Карабюкспор», поддержал наставника «Зенита» Мирчу Луческу, который нередко жалуется на судейство в РФПЛ.
«Я посмотрел несколько игр «Зенита» — заметил не очень хорошее судейство. Я вам объясню одну вещь. У Луческу может быть только одна репутация – репутация топ-тренера. Лично с ним работал и могу сказать, что Мирча – очень сильный тренер, это доказывали результаты «Шахтёра» при конкуренции «Динамо», «Днепра» и «Металлиста».
Не хочу обидеть «Спартак» или ещё кого-то, но Луческу — опытный и мудрый человек, и говорить без причины он не станет. Зачем ему портить собственную репутацию? Если Мистер видит чёрное, он называет это чёрным», — сказал Селезнёв в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Ковалёвым.
Полную версию интервью с Селезнёвым читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.
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