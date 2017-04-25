«МЮ» и «МС» проявляют интерес к защитнику «Тоттенхэма» Уолкеру

Защитник «Тоттенхэм Хотспур» Кайл Уолкер может перебраться из Лондона в Манчестер. The Telegraph сообщает, что 26-летний футболист попал в сферу интересов «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед». Побороться за игрока готова и «Бавария».
Уолкер осведомлён об интересе со стороны манкунианских команд, но решение относительно своего будущего примет по окончании сезона. В сентябре прошлого года английский защитник продлил контракт до 2021 года, так что оформить переход будет не так-то просто.
Ранее президент «Тоттенхэма» Даниел Леви отметил, что если какой-то игрок решит покинуть команду, то последнее слово будет за клубом.