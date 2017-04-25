«Урал» оштрафовали на 100 тыс. рублей за три красные карточки в игре с «Зенитом»

Глава контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза Артур Григорьянц рассказал, какие решения приняты по итогам матча 24-го тура РФПЛ «Зенит» — «Урал» на очередном заседании комитета.
«Мы рассмотрели неподобающее поведение команды «Урал», которая получила три удаления в матче с «Зенитом». Приняли решение оштрафовать «Урал» на 100 тыс. рублей», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Никита Кузин.
В матче «Зенит» — «Урал» красные карточки получили Эрик Бикфалви, Роман Павлюченко и Роман Емельянов. После матча «Урал» подал протест на судейство в матче с «Зенитом».
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