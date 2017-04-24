Бубнов: Бикфалви был первым на мяче, нога шла по инерции — это даже не нарушение

Экс-защитник сборной СССР Александр Бубнов оценил качество судейства Алексея Еськова в матче между «Зенитом» и «Уралом». Матч 24-го тура РФПЛ «Зенит» — «Урал» состоялся 22 апреля на новом стадионе в Санкт-Петербурге и завершился победой хозяев поля со счётом 2:0. «Урал» после удаления троих игроков заканчивал матч ввосьмером.
«По удалению Эрика Бикфалви судья всё хорошо видел, но он ошибся, так как игрок был первым на мяче, а нога шла по инерции и Смольников попадает ему в ногу. Здесь даже нарушения не было. А он дал ему вторую жёлтую карточку. То, что у нас творится с судьями, всё так скомпрометировано, что приходится думать о мнении людей. Все остальные решения судьи были правильны, и по удалению Павлюченко, и по Емельянову.
То, как держал Емельянов Дзюбу, то это пенальти. Эпизод закончился тем, что Дзюба вырвался из объятий оппонента и ткнул его в затылок. А судья увидел лишь тот момент, когда Емельянов ответил форварду. Конечно, все эти три удаления повлияли на результат. А весь нерв в игре пошёл после ошибочного первого удаления", — цитирует Бубнова «Спорт FM».