Григорьянц: Еськов видел удар Дзюбы и посчитал это борьбой за позицию

Глава контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза Артур Григорьянц прокомментировал решение главного арбитра встречи «Зенит» — «Урал» (2:0) Алексея Еськова показать нападающему питерцев Артёму Дзюбе жёлтую карточку за стычку с хавбеком «Урала» Романом Емельяновым, а игроку екатеринбургской команды вынести второе предупреждение.
«Еськов видел весь эпизод между Артёмом Дзюбой и Емельяновым. Я разговаривал с ним и Будогосским. Еськов сказал, что он видел удар Дзюбы и считает это борьбой за позицию. Поэтому мы опирались на слова арбитра и регламент. Мы не можем рассматривать эпизод, который уже оценил судья, а арбитр Еськов этот эпизод оценил жёлтой карточкой», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Никита Кузин.