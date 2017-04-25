Футбол
РФПЛ ФНЛ - Первый дивизион Лига чемпионов Лига Европы Англия Испания Италия
Германия Китай Кубок России ПФЛ - Второй дивизион Молодёжное первенство Сборная России Чемпионат мира 2018
Кубок конфедераций Южная Америка Украина Франция Женский футбол Прочие турниры Молодёжные сборные
Лига Чемпионат.com Любители Студенческий футбол Рейтинг УЕФА Рейтинг ФИФА MVP РФПЛ
ЧМ по хоккею 2017
Хоккей
КХЛ НХЛ МХЛ ВХЛ ЧМ по хоккею 2017 Евротур Кубок мира по хоккею
Чемпионат мира U18-U20 Ночная Лига MVP КХЛ
Теннис
Кубок Федерации Кубок Дэвиса WTA ATP Ролан Гаррос 2017 Кубок Кремля Рио 2016
Авто
Формула-1 Мотогонки Ралли Младшие серии DTM/WTCC/Туринг Дакар/Ралли-рейды Америка/WEC/Формула-Е
Бокс
Профессионалы Любители Женский бокс ММА
Баскетбол
НБА Евролига Единая лига ВТБ Еврокубок Евробаскет-2017
Волейбол
Суперлига мужчины Суперлига женщины Лига чемпионов Еврокубки Пляжный волейбол Кубок России Сборные
Международный волейбол
Другие
Биатлон Мини-футбол Фигурное катание Водные виды спорта Лёгкая атлетика Лыжный спорт Пляжный футбол
Гандбол Конный спорт Парусный спорт Хоккей с мячом Велоспорт Шахматы Прочие виды спорта
Европейские игры 2015 Ride The Planet
Фэнтези
Бизнес
Ставки
Киберспорт
Dota 2 Counter-Strike: Global Offensive FIFA League of Legends
Lifestyle
Фитнес Бег Город
Лента новостей Видео Билеты на спорт Фото Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Турнир FIFA17
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Григорьянц: Еськов видел удар Дзюбы и посчитал это борьбой за позицию

25 апреля 2017, вторник. 14:16. Футбол

Глава контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза Артур Григорьянц прокомментировал решение главного арбитра встречи «Зенит» — «Урал» (2:0) Алексея Еськова показать нападающему питерцев Артёму Дзюбе жёлтую карточку за стычку с хавбеком «Урала» Романом Емельяновым, а игроку екатеринбургской команды вынести второе предупреждение.

«Еськов видел весь эпизод между Артёмом Дзюбой и Емельяновым. Я разговаривал с ним и Будогосским. Еськов сказал, что он видел удар Дзюбы и считает это борьбой за позицию. Поэтому мы опирались на слова арбитра и регламент. Мы не можем рассматривать эпизод, который уже оценил судья, а арбитр Еськов этот эпизод оценил жёлтой карточкой», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Никита Кузин.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ФК Зенит ФК Урал Алексей Еськов Артём Дзюба Артур Григорьянц Роман Емельянов Футбольное судейство
Новости. Футбол
25 апреля 2017, вторник
14:24 Д. Робертс сфотографировалась с Месси и Роналду после «класико»
14:19 Глава «Урала»: в КДК сидят мудрые люди, а с арбитром я не разговаривал и не хочу
14:19 Бэйл выбыл на три недели и пропустит полуфинальные матчи Лиги чемпионов
14:16 Григорьянц: Еськов видел удар Дзюбы и посчитал это борьбой за позицию
14:06 ЦСКА обыграл «Локомотив» в молодёжном первенстве и вернулся на первое место
14:01 Глушаков дисквалифицирован на один матч РФПЛ и сыграет с ЦСКА
13:59 Павлюченко дисквалифицирован на один матч РФПЛ и два условно
13:52 «Крылья Советов» оштрафованы на 25 тыс. рублей за баннер «Косово — Сербия»
13:52 «Урал» оштрафовали на 100 тыс. рублей за три красные карточки в игре с «Зенитом»
13:46 Хавбек «Спартака» Глушаков — после заседания КДК РФС: ждите сенсации
13:43 «Лион» попытается арендовать Марсьяля у «Манчестер Юнайтед»
13:42 Павлюченко и Г. Иванов покинули заседание КДК РФС
13:24 Румменигге: Киммих будет наследником Лама, ему гарантирована игровая практика
13:23 Месси в преддверии матча с «Осасуной» вернулся в общую группу «Барселоны»
13:18 В «Барселоне» намерены продлить контракт с Месси в начале мая
13:14 Хавбек «Севильи» Витоло попал в шорт-лист «ПСЖ»
13:13 Лавров рассказал, что во время переговоров его успокаивают мысли о «Спартаке»
13:09 Марадона: между мной и Месси не может быть сравнений
12:59 Гунько, Тихонов и Самодин оштрафованы на 5 тыс. рублей каждый
12:48 Хавбек «Монако» Бернарду Силва может перейти в «Манчестер Юнайтед»
12:45 «Челси» – «Саутгемптон»: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 21:45
12:31 Маттеус: Алексис Санчес мог бы быть альтернативой Рибери и Роббену
12:27 Хавбек «Спартака» Глушаков прибыл на заседание КДК РФС
12:22 Осуждённый за изнасилование Ч. Эванс вернётся в «Шеффилд Юнайтед»
12:10 Тер Штеген договорился о пятилетнем продлении контракта с «Барселоной»
12:10 «Ростов» – «Уфа»: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 19:30
12:01 Павлюченко и Еськов прибыли на заседание КДК
12:00 Барцальи: Погба продолжает болеть за «Ювентус»
11:44 «Манчестер Сити» не готов заплатить «Монако» за Мбаппе £ 110 млн
11:43 «Спартак» – «Урал»: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 19:30
11:41 Венгер: «Арсенал» не контактировал с «Марселем» по трансферу Жиру
11:38 Шекспир: «Лестер» не хочет продавать своих лидеров
11:24 Азар: работаю над тем, чтобы достичь уровня Роналду и Месси
11:22 Крамер: не могу забыть «Милан» Кафу, Зеедорфа и Пирло
11:18 Санчис считает, что С. Рамоса могли и не удалить за фол против Месси
11:15 Аршавин признался, что в детстве ему нравилось играть в футзал
11:08 «Саутгемптон» может продать летом ван Дейка за £ 50 млн
11:05 Хави: Алли подходит под стиль игры Гвардиолы, он один из лучших в Европе
10:52 Р. Фернандес: нелегко приобрести игрока основного состава для «Барселоны»
10:49 «Кристал Пэлас» готов продать Заха за £ 40 млн
10:46 Белотти: сумма отступных в размере € 100 млн никак не влияет на меня
10:29 «Интер» предложил Симеоне самому выдвинуть условия по зарплате
10:28 Хуммельс: не должен был выходить на поле в матче с «Реалом»
10:24 Форвард «Ливерпуля» Старридж, скорее всего, пропустит остаток сезона в АПЛ
10:17 Хунтелар не исключает продолжение карьеры в Бундеслиге
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Кто станет чемпионом Испании по футболу?
Архив →
Конфиденциальность Использование информации Контакты Реклама Виджеты Мобильная версия
© championat.com, 2000–2017
RAMBLER&Co
Возрастное ограничение 18+