Мутко: надеемся, российские болельщики будут активнее покупать билеты на КК-2017

Оргкомитет «Россия 2018» рассчитывает, что матчи Кубка конфедераций вызовут большой интерес среди болельщиков, заявил президент РФС и глава оргкомитета Виталий Мутко. Сегодня в Санкт-Петербурге проходит пресс-брифинг по итогам заседания совета оргкомитета «Россия 2018».
«Подробно сейчас сложно делать выводы, что на данный момент с продажей билетов именно после открытия билетных центров ФИФА по городам. Но уже продано более 211 тыс. билетов. Открытие центров будет способствовать продвижению билетов. Выдача паспортов отстаёт от продаж билетов, поэтому будем помогать болельщикам оформлять его и разъяснять о его необходимости. Надеемся, наши болельщики будут активнее приобретать билеты. У нас есть специальная четвёртая ценовая категория для российских болельщиков со скидкой, поэтому рассчитываем, что не только на матч Россия — Португалия будет интерес у россиян.
Многие говорят, что Кубок конфедераций находится в тени чемпионата мира. Но мы рассчитываем, что он вызовет большой интерес, ведь здесь будут играть топовые сборные и звёзды мирового футбола — Германия, Португалия.
Будут ли усилены вопросы безопасности после теракта в Петербурге? У России есть концепция безопасности, которая согласована с ФИФА и последовательно реализуется. Она учитывает все факторы и все группы болельщиков. Концепция основана на опыте проведения Олимпийских игр и других турниров», — передаёт слова Мутко корреспондент «Чемпионата» Руслан Славнухин.