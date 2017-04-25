«Зенит» без Кокорина отправился на матч с «Оренбургом»

Сегодня игроки «Зенита» отправились на матч 25-го тура РФПЛ в Оренбург против одноимённой команды. Как сообщает пресс-служба петербургского клуба, на игру отправились 23 футболиста. В составе делегации отсутствуют дисквалифицированные Доменико Кришито и Артём Дзюба, а также Александр Кокорин, получивший травму в домашней игре с «Уралом» (2:0).
В списке игроков «Зенита»:
Вратари: Юрий Лодыгин, Андрей Лунёв, Максим Рудаков.
Защитники: Александр Анюков, Игорь Смольников, Николас Ломбертс, Иван Новосельцев, Бранислав Иванович, Луиш Нету, Юрий Жирков, Евгений Чернов.
Полузащитники: Хави Гарсия, Эрнани, Маурисио, Ибрагим Цаллагов, Артур Юсупов, Жулиано, Йоан Молло, Данни, Роберт Мак, Олег Шатов.
Нападающие: Лука Джорджевич, Александр Кержаков.
Матч «Оренбург» — «Зенит» пройдёт в среду, 26 апреля, и начнётся в 17:00 мск.