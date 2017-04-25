«Зенит» ушёл от поражения в матче с «Оренбургом» в молодёжном первенстве

В российском молодёжном первенстве сыграны два матча 25-го тура. В Оренбурге одноимённый клуб принимал «Зенит», ведущий борьбу за медали. В первом круге питерцы выиграли (1:0), но в отчётной встрече довольствовались лишь ничьей.
На гол Сергея Митренко, который отличился на 60-й минуте, «Зенит» ответил результативным ударом Егора Денисова на 93-й минуте матча. После 25 туров «Зенит» занимает третье место, а «Оренбург» расположился на 14-й строчке.
В другом поединке «Рубин» в Казани уступил «Тереку» (0:2). В составе грозненцев по голу забили Абубакар Кадыров и Заур Садаев. Благодаря победе подопечные Руслана Идигова поднялись на четвёртое место, а казанцы остались на седьмой позиции.
С таблицей молодёжного первенства можно ознакомиться на «Чемпионате».