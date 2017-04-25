Зе Луиш не приехал на матч «Спартак» — «Урал»

Нападающий «Спартака» Зе Луиш пропустит сегодняшний матч 25-го тура российской Премьер-Лиги с «Уралом».
Как сообщает корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Егоров, форвард не приехал с красно-белыми на игру, которая пройдёт на стадионе «Открытие Арена» в Москве.
Зе Луиш из-за травмы пропустил два последних матча «Спартака» — с «Зенитом» (2:1) и «Ростовом» (0:3).
В нынешнем сезоне РФПЛ он принял участие в 17 матчах, забил пять голов и сделал пять голевых пасов.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Спартак» — «Урал». Начало — в 19:30 мск.