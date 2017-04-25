Президент «Урала»: один матч дисквалификации Павлюченко – хороший результат

Президент «Урала» Григорий Иванов поделился мнением о решении контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза дисквалифицировать нападающего Романа Павлюченко на три матча РФПЛ, два из которых — условно с испытательным сроком шесть месяцев. Павлюченко был вызван на заседание КДК из-за удаления, полученного в гостевом матче 24-го тура РФПЛ с «Зенитом» (0:2) за нецензурную брань в адрес арбитра Алексея Еськова. Помимо дисквалификации Павлюченко оштрафован на 100 тыс. рублей.
«Нужно в первую очередь с судьи спрашивать. Ребята-то не очень виноваты. Мы удовлетворены решением КДК. Но с судьями пускай разбирается Будогосский. Какая разница, сколько удалений? Пусть их будет хоть пять, если они есть на самом деле. Другое дело, когда игрока удаляют за то, чего нет. Один матч дисквалификации Павлюченко – хороший результат, как для Ромы, так и для «Урала», — передаёт слова Иванова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Егоров.