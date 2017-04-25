Конте: Канте — скрытый лидер «Челси», он не из тех, которые любят говорить

Главный тренер «Челси» Антонио Конте поделился мнением об игровых качествах полузащитника Н'Голо Канте. Накануне француз победил в номинации лучшему игроку сезона-2016/17 в английской Премьер-лиге по версии профсоюза профессиональных футболистов Великобритании.
«Канте — скрытый лидер, но может стать лучше в этом аспекте. Когда ты переходишь в такую большую команду, как «Челси», и это твой первый сезон, очень тяжело общаться и демонстрировать лидерские качества. Но я думаю, что он тихий лидер, лидер на поле, который является хорошим примером.
Он не из тех игроков, которые любят говорить. Он не похож на Джона Терри по индивидуальным качествам. С годами он может прибавить в этом аспекте. Полученная им в этом сезоне награда может придать ему огромную уверенность», — цитирует Конте сайт «Челси».