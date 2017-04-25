Видео: Зе Луиш говорит по-русски, Федун приезжает на стадион

Нападающий «Спартака» Зе Луиш, который не сыграет в матче 25-го тура РФПЛ с «Уралом», прибыл на стадион «Открытие Арена» отдельно от команды. Форвард не отказывал болельщикам в просьбах сфотографироваться, а также говорил по-русски с директором департамента по связям с общественностью красно-белых Леонидом Трахтенбергом.
На матч приехал и председатель совета директоров «Спартака» Леонид Федун. От общения с прессой он отказался.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Спартак» — «Урал». Начало — в 19:30 мск.