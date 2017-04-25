Витиньо: ЦСКА сохраняет шансы на титул, впереди много игр

Нападающий ЦСКА Витиньо рассказал о погоне «армейцев» за «Спартаком» в турнирной таблице РФПЛ, а также поделился ожиданиями от дерби с красно-белыми в 26-м туре чемпионата. Игра пройдёт 30 апреля.
«Погоня за „Спартаком“? Впереди много игр – всякое может случиться. ЦСКА сохраняет шансы на титул. Если «Спартак» ещё раз-другой оступится, а мы вплотную к нему подберёмся – он ощутит дополнительное давление. Нам это будет на руку.
Конечно, все мы понимаем значимость воскресной игры и знаем, насколько важно победить. Это же супердерби!" — сказал Витиньо в интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.
После 24 туров ЦСКА (47 очков) идёт на втором месте в таблице РФПЛ, отставая от лидирующего «Спартака» (54) на семь баллов.
Полностью интервью с Витиньо читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.