Кэхилл выйдет в стартовом составе «Челси» в матче с «Саутгемптоном»

Стал известен стартовый состав «Челси» на матч 34-го тура английской Премьер-лиги с «Саутгемптоном».
С первых минут на поле у синих появится защитник Гари Кэхилл, пропустивший полуфинальный матч Кубка Англии с «Тоттенхэм Хотспур» (4:2) из-за проблем со здоровьем.
«Челси»: Куртуа, Алонсо, Кэхилл, Луис, Аспиликуэта, Мозес, Канте, Матич, Фабрегас, Азар, Коста.
«Саутгемптон»: Форстер, Седрик, Бертранд, Стивенс, Йосида, Дэвис, Уорд-Праус, Ромеу, Тадич, Буфаль, Габбьядини.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Челси» — «Саутгемптон». Начало — в 21:45 мск.