Г. Иванов: нельзя сказать, что финал Кубка — главный матч сезона для «Урала»

Президент «Урала» Григорий Иванов после поражения от «Спартака» (0:1) в 25-м туре РФПЛ поделился ожиданиями от матча с «Локомотивом» в финале Кубка России. Игра пройдёт 2 мая.
«Сейчас все мысли о следующей игре в Грозном. О финале Кубка России подумаем потом. Мы двигаемся от игры к игре. Мы впервые вышли в финал, но нельзя сказать, что это главный матч сезона. Мы постараемся победить, но и „Локомотив“ хочет победить. Тренерская дуэль двух тренеров старой школы обещает быть интересной. Верю, что и болельщики нас поддержат.
Что касается Романа Павлюченко, который сыграет против своей бывшей команды, то любой футболист хочет доказать, что бывший клуб несправедливо расторг с ним контракт", — передаёт слова Иванова корреспондент «Чемпионата» Илья Джапаридзе.