Данцев: «Урал» сделает всё, чтобы выиграть Кубок, настрой будет запредельный

Защитник «Урала» Александр Данцев поделился ожиданиями от матча с «Локомотивом» в финале Кубка России. Игра пройдёт 2 мая на стадионе «Фишт» в Сочи.
«Выход в финал — это ещё не победа. Дай бог, чтобы мы победили, мы сделаем всё, чтобы выиграть Кубок. Настрой будет запредельный, но всё рассудит игра. „Урал“ может победить за счёт веры, желания и удачи.
Что касается «Фишта», то по трансляции стадион выглядит великолепно. Павлюченко говорит о своей бывшей команде? Я ничего такого не слышал. Огромный ли в городе ажиотаж? В Екатеринбурге люди часто спрашивают билеты", — передаёт слова Данцева корреспондент «Чемпионата» Илья Джапаридзе.