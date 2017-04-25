Павленко: для «Урала» финал Кубка России — главный матч в истории клуба

Полузащитник «Урала» Александр Павленко поделился мнением о важности для клуба из Екатеринбурга финального матча Кубка России против «Локомотива».
«Для „Урала“ финал Кубка России — главный матч в сезоне и в истории клуба. „Локомотив“ пока не разбираем, займёмся этим непосредственно перед игрой. Сейчас у нас игры идут через два дня на третий», — передаёт слова Павленко корреспондент «Чемпионата» Илья Джапаридзе.
Матч «Урал» — «Локомотив» состоится на стадионе «Фишт» в Сочи во вторник, 2 мая. Начало — в 18:45 мск.