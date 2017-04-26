«Хаддерсфилд Таун» гарантировал себе место в плей-офф Чемпионшипа

В перенесённом матче 28-го тура английского чемпионшипа «Хаддерсфилд Таун» со счётом 2:0 обыграл в гостях «Вулверхэмптон».
«Хаддерсфилд» поднялся на третье место в таблице и гарантировал себе участие в плей-офф, в котором будет разыграна ещё одна путёвка в английскую Премьер-Лигу.
В плей-офф, помимо «Хаддерсфилда», сыграют ещё три команды, занявшие в таблице Чемпионшипа места с четвёртого по шестое — за два тура до окончания первенства это «Рединг», «Шеффилд Уэнсдей» и «Фулхэм». Шансы попасть в плей-офф ещё не потерял «Лидс Юнайтед».
Прямую путёвку в элиту английского футбола досрочно завоевали «Брайтон энд Хоув Альбион» и «Ньюкасл Юнайтед».