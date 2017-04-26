Только один игрок забил 50 голов за «Челси» в АПЛ быстрее Диего Косты

Нападающий «Челси» Диего Коста в матче 34-го тура английской Премьер-лиги с «Саутгемптоном» (4:2) забил свой 50-й гол в АПЛ.
Достигнуть этой отметки ему удалось в 85-м матче в составе «Челси». Только одному игроку понадобилось меньше матчей, чем Диего Косте, чтобы забить 50 мячей за лондонскую команду в АПЛ. Этим футболистом был голландец Джимми Флойд Хассельбайнк (84 матча).
Только семи футболистам в истории английской Премьер-лиги понадобилось меньше матчей, чтобы забить полсотни голов. Это Энди Коул (65 матчей), Алан Ширер (66), Руд ван Нистелрой (68), Фернандо Торрес (72), Серхио Агуэро (81), Тьерри Анри (83) и Кевин Филлипс (83).