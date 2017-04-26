Моуринью: не могу требовать от Рашфорда большего

Наставник «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью отметил игру нападающего команды Маркуса Рашфорда. По словам португальского специалиста, 18-летний Рашфорд всегда выкладывается на поле по максимуму.
«Даже если Рашфорд не показывает яркий футбол, он полностью отдаётся игре. Я не могу требовать от него большего. Я всегда очень доволен, когда молодые и талантливые игроки демонстрируют такой подход.
Некоторые другие футболисты не выкладываются в играх полностью, хотя должны это делать. Когда они всё же показывают свой максимум, не имеет значения, насколько яркую игру они показывают», — приводит слова Моуринью SKy Sports.