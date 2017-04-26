Стевенс советует «Баварии» приобрести форварда «Аякса» Дольберга

Бывший главный тренер «Шальке-04» Хуб Стевенс считает, что мюнхенской «Баварии» необходим нападающий. В связи с этим голландский специалист советует мюнхенцам обратить внимание на форварда амстердамского «Аякса» Каспера Дольберга.
«На месте тренеров «Баварии» я бы приобрёл нападающего с высокой техникой. Например, такого, как Дольберг. Я считаю его отличным игроком, он напоминает мне Левандовского. Помимо техники Дольберг обладает высокой скоростью и действует отлично «на втором этаже». Кроме того, он замечательный человек», — цитирует Стевенса Sport Bild.