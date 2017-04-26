Мичел не намерен отдавать игру «Реалу» ради титула чемпиона страны

Главный тренер «Малаги» Мигель Мичел отметил, что 21 мая не будет играть в нечестную игру в домашнем матче последнего тура чемпионата Испании с мадридским «Реалом». Мичела спросили, не поможет ли он своей бывшей команде стать чемпионом, если в этом будет надобность.
«Это мой «Реал», но ведь это и моя «Малага». Я должен выполнить всё, чему меня учили. Должен уважать турнир и стараться побеждать всегда. Мои футболисты не поймут меня, если в этот день я буду смотреть в другую сторону», — приводит слова Мичела Cadena Ser.
«Реал» по итогам 32 матчей Примеры набрал 75 очков. Столько же и у «Барселоны», проведшей на одну игру больше.
Мичел защищал цвета «Королевского клуба» с 1982 по 1996 год. Он входит в число знаменитой «пятёрки стервятников» «Реала» вместе с Эмилио Бутрагеньо, Мануэлем Санчисом, Мигелем Пардесой и Рафаэлем Мартином Васкесом.