На время КК-2017 в Москве на Волоколамском шоссе появится выделенная полоса

На время проведения в Москве матчей Кубка конфедераций летом нынешнего года на Волоколамском шоссе будет работать выделенная полоса для автобусов. Об этом сегодня сообщил руководитель центра организации дорожного движения Вадим Юрьев.
Рядом с Волоколамским шоссе находится стадион «Спартак», на котором пройдут четыре матча Кубка конфедераций.
«Ввод временной выделенной полосы позволит обеспечить транспортную доступность для автобусов с болельщиками», — цитирует «Интерфакс-недвижимость» Юрьева.
На время действия выделенной полосы на прилегающих к шоссе участках изменят схему организации дорожного движения. Изменения коснутся, в частности, Тушинского тоннеля, а также шести улиц, примыкающих к окрестностям стадиона.