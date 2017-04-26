Шнуров: летом А. Кержаков станет тренером в «Зените»

Лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров и поклонник «Зенита» предположил, что летом нынешнего года нападающий петербургской команды Александр Кержаков, не имеющий сейчас в клубе постоянной игровой практики, станет тренером сине-бело-голубых.
«Будет ли Александр Кержаков выступать на юбилее 20 лет „Ленинграда“? Он сейчас очень занят. Летом он станет тренером в „Зените“, поэтому он не сможет усидеть на двух стульях сразу. Он плохо поёт, но отлично танцует, что меня устраивает», — передаёт слова Шнурова корреспондент «Чемпионата» Никита Кузин.
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