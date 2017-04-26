Жирков: в эпизоде с пенальти Георгиев не сыграл грубо, но небольшой контакт был

Полузащитник «Зенита» Юрий Жирков прокомментировал гостевую победу над «Оренбургом» (1:0) в матче 25-го тура РФПЛ, а также эпизод с пенальти в пользу его команды. На 17-й минуте главный арбитр встречи Михаил Вилков назначил 11-метровый в пользу «Зенита» после фола хавбека хозяев Благоя Георгиева на Жиркове в штрафной.
«Очень тяжёлая игра на таком поле. Когда забили мяч, больше играли в обороне, потому что «Оренбург» стал играть длинными передачами вперёд. Проводили опасные контратаки — забей Данни второй мяч, игра бы иначе сложилась — чуть-чуть легче.
Что произошло в эпизоде с пенальти? Я прокинул мяч и наткнулся на ногу Георгиева. Не скажу, что он грубо сыграл, но контакт, может быть, небольшой, но был.
Две победы подряд — хорошо, но сейчас про нас пишут, что мы плохо играем, поэтому чувствуем давление на команду. От этого, наверное, такая не очень убедительная игра. Но мы взяли в последних двух матчах шесть очков, так что двигаемся дальше. В Томске тоже нас ждёт непростая встреча, но будем стараться победить», — цитирует Жиркова пресс-служба клуба.